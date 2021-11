Fuga di gas al quartiere Cogne di Aosta, evacuato intero stabile

Dalle 10,30 di questa mattina martedì 23 novembre i Vigili del fuoco sono impegnati in un intervento di messa in sicurezza per una fuga di gas da uno stabile in via Pollio Salimbeni, nel quartiere Cogne di Aosta.

Non risultano feriti o intossicati ma la palazzina è stata evacuata per precauzione e i pompieri insieme alle Forze dell''ordine stanno svolgendo opportuni accertamenti sulle cause e sulla dinamica dell'incidente.