La curva dei contaggi si mantiene alta

Sono 46 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Sono stati 286 i casi testati, sei i guariti. Il numero degli attuali positivi è salito a quota 394: di questi 386 sono in isolamento domiciliare e otto ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (sette nel reparto di Malattie infettive e uno in terapia intensiva). I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri fornuti dall'Usl della Valle d'Aosta.

Riprendono i contagi e nel pieno della quarta ondata Covid – che in realtà di fatto in Italia sarebbe già la quinta, perché da noi la pandemia è arrivata prima – il governo Draghi decide di imprimere un’accelerata all’immunizzazione anticipando la terza dose.

L’annuncio è arrivato dal commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, in una circolare inviata alle Regioni e alle Province autonome. La cosiddetta dose booster di vaccino arriverà prima per la fascia d’età 40-59 anni, la cui partenza inizialmente era stata prevista per il 1° dicembre.

L’Italia “non è ancora uscita dallo spettro della pandemia: il virus è un nemico infido che bussa alla porta e dobbiamo sudare ancora di più per chiudere gli spifferi” ha detto Figliuolo in tono perentorio, intervenendo a un convegno organizzato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo).

Oggi l’87% degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino ma non siamo ancora al punto di mettere la parola fine: per questo la campagna vaccinale deve proseguire.

Terza dose vaccino 40-59 anni: come prenotare

Da lunedì 22 novembre gli over 40 potranno dunque già prenotarsi per il richiamo (qui chi si deve prenotare e chi no, e come fare in ogni Regione).

Ma attenzione: non cambia, almeno per ora, il tempo tra la seconda dose e la terza, cioè per poter ricevere il booster i cittadini dovranno comunque sempre attendere che siano trascorsi 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.