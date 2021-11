A Donnas le Speed Tour Pramotton pour aider Ricky

"Courez pour ceux qui ne peuvent pas courir". La Commune de Donnas contribue à la collecte de fonds lancée par Riccardo Battista, le jeune de 21 ans de Sanremo souffrant d'ostéosarcome du fémur, pour l'achat d'un membre artificiel bionique qui lui permettrait de revenir à marcher.

Ainsi est née la première édition du Speed Tour Pramotton, la course à pied en montée qui aura lieu samedi prochain 27 novembre à 15h45. L'évènement est organisé en collaboration avec l'Apd Pont-Saint-Martin et prévoit deux épreuves : une course compétitive de 3,42 km (dont 1,3 km de montée) avec le départ du village de Donnas et l'arrivée à la tour Pramotton, juste restaurée, et une promenade non compétitive pour les sur un parcours de 1,5 km.

Les inscriptions sont ouvertes sur le portail iRunning jusqu'au 25 novembre pour la course compétitive ; tandis que pour participer à la marche non compétitive il suffit de s'inscrire le jour même sur place, au salon du consortium, à Vert. Deux des six euros demandés seront reversés à la fondation Stampa-Specchio dei tempi onlus en faveur de Ricky.