Contrastare la violenza sulle donne Univda organizza in un incontro online lunedì 22 novembre

In occasione delle celebrazioni del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (ONU, 1999), l’Università della Valle d’Aosta organizza una Conversazione Pedagogica dal titolo “Contrastare la violenza sulle donne: sfide pedagogiche, cambiamenti culturali” che si terrà il 22 novembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams, accessibile dalla sezione eventi del sito www.univda.it.



Durante l’incontro saranno esplorati i risvolti educativi dei cambiamenti culturali necessari a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.



Interverranno le relatrici Isabella Loiodice e Anna Grazia Lopez, professoresse presso

l’Università di Foggia. Modererà la conversazione la professoressa Teresa Grange,

professoressa ordinaria di Pedagogia sperimentale e rappresentante dell'Università della Valle d’Aosta nel Forum interistituzionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica.