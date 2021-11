Sale ancora la curva dei contaggi

Nuovi positivi: 48 per un totale da inizio pandemia di 12.657 casi; 477 morti; totale positivi ad oggi 328 di cui uno in terapia paia intensiva, 8 ricoverati in ospedale 319 in isolamento 319. E' il bollettino di guerra del Covid dichiarata irresponsabilmente dai no vax. La Regione cerca di mettere creare barriere.

Dopo l'apertura, lunedì, del nuovo polo vaccinale anti-Covid nel centro polifunzionale dell'area Grand-Place di Pollein sta lavorando per incrementare ulteriormente le vaccinazioni giornaliere fino a raggiungere la potenza massimale, stiamo allargando ulteriormente le fasce di età, aprendo la vaccinazione anche ai bambini e allestendo al piano terra della struttura ulteriori postazioni vaccinali e reclutando nuovo personale.

Ieri le dosi di vaccino somministrate sono state 549, l'obiettivo è raggiungere la potenza di fuoco della scorsa primavera, quando le vaccinazioni giornaliere toccavano quota 1.200, e accelerare sulle terze dosi.