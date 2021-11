IL 23 NOVEMBRE NEL SALONE DUCALE L’EVENTO “CÉLÉBRANT LA CULTURE DE L’ÉGALITÉ”

In occasione del “Transgender Day of Remembrance” e della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, martedì 23 novembre alle ore 18 il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville accoglierà l’evento “Célébrant la culture de l’égalité”, promosso dall’Amministrazione comunale.

Nel corso della serata celebrativa riceveranno un riconoscimento due protagonisti della cultura valdostani che si sono recentemente distinti in occasione di manifestazioni artistiche di notevole rilievo internazionale. In particolare, saranno premiati Verdiana Vono, attrice e drammaturga della compagnia Palinodie che, dopo essere stata selezionata in ambito nazionale, ha ottenuto la menzione al 9° Festival internazionale biennale di Drammaturgia femminile “La Escritura de la/s Diferencia/s – Resistencia cultural” con il testo “Brucia il Mito”, e Leonardo Sinopoli, performer e danzatore, vincitore del concorso “Arte Laguna Prize” alla Biennale di Venezia con la performance intitolata “331.

Saranno presenti l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili, Samuele Tedesco, l’assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità, Clotilde Forcellati, il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, e la presidente del Centro Donne contro la violenza di Aosta, Anna Ventriglia. Hanno garantito la loro partecipazione con un video-messaggio Marc Angel, co-presidente dell’Integruppo LGBTI+ al Parlamento europeo, e Pina Picierno deputata del Parlamento europeo e membro della FEMM Committee, la Commissione permanente per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.