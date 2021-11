Era ai domiciliari ma spacciava, aostano finisce in carcere

Da tempo gli agenti della Sezione Narcotici della questura di Aosta controllavano il via vai di giovani sotto le finestre della sua abitazione.

Tarik Tiouli, italiano di origine maghrebine, era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio ma non aveva interrotto l'attività: vendeva infatti lo stupefacente al proprio domicilio al quartiere Cogne di Aosta a un gruppo di clienti 'fidati'.

Tanto è bastato alla polizia per ottenere un mandato di perquisizione; lunedì scorso in casa di Tiouli gli agenti hanno rinvenuto 40 grammi di hashish e 2.300 euro in contanti, ritenuto provento di spaccio. Ieri il gip del Tribunale di Aosta ha accolto la richiesta di trasferimento in carcere del giovane, che ora si trova in cella a Brissogne.