UniVdA studia gli effetti delle immersioni nella foresta

Il Bosco di Puck: Centro di Osservazione Sperimentale, in convenzione con il Laboratorio di Ecologia Affettiva dell'Università della Valle d'Aosta (LEAF/UniVDA)

“L’immersione in foresta - spiegano dall’Università - è una pratica nata in Giappone per trarre giovamento dell'atmosfera della foresta”. Numerosi studi sperimentali e meta-ricerche hanno dimostrato gli effetti benefici del “bagno in foresta” (Shinrin-yoku) e anche l’Università della Valle d’Aosta conduce osservazioni sperimentali in collaborazione con la dr.ssa Pierangela Fiammetta Piras proprietaria del “Bosco di Puck”, nei pressi Cortona, Arezzo.

Il progetto è stato illustrato da dr.ssa Pierangela Fiammetta Piras (nella foto) nei giorni scorsi dalla trasmissione Geo su RaiTre.

Lo scorso anno il Centro GREEN-UniVDA è entrato nella Rete TeFFIt, Terapie Forestali in Foreste Italiane. La TeFFIt è una rete di medici, di ecologi e di forestali che si propone da un lato di mappare e classificare i boschi più adatti alle terapie forestali, secondo il principio della “mens sana in silva sana”, e dall’altro di formare la figura professionale dei “conduttori di immersione in foresta”.

Di più, il Centro GREEN-UniVDA ha da poco avviato una collaborazione con Slow Medicine e il Parco Nazionale del Gran Paradiso per condividere e promuovere l’esperienza delle immersioni e delle terapie forestali. (a destra Giuseppe Barbiero direttore del Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature e del Laboratorio di Ecologia Affettiva (GREEN LEAF) all’Università della Valle d’Aosta)

La sperimentazione viene effettuata nel Bosco di Puck, l’unico bosco totalmente tutelato della Valdichiana.​

Dagli anni ’50 del secolo scorso, la sua rinaturalizzazione si è avviata a partire dal vecchio bosco ceduo e dalle antiche querce di filare, generando un ecosistema unico al mondo per la sua particolare ubicazione: la pianura formatasi a seguito della bonifica della palude preesistente.​

E’ un bosco misto a prevalenza di roverelle, che riesce a raccontare la storia del suo territorio. Nella zona più declive, laddove le acque stagnanti favoriscono la crescita di salici e pioppi, equiseti e canne, conserva i tratti dell’antica palude, accogliendo la flora e la fauna selvatica che le sono tipiche, ma mostrando anche l’intrico spettrale e inospitale per gli esseri umani che dovette attraversare Santa Margherita per raggiungere Cortona.​

Nonostante a partire dagli anni ’70 sia stato assediato dalle monocolture intensive, il suo suolo si è dimostrato talmente fertile e rigenerativo da stupire persino i ricercatori che lo studiano, quasi a voler testimoniare dell’antica fertilità della zona, quando ancora veniva descritta come il “granaio d’Italia”.

E del popolo Etrusco sta sempre più descrivendo come dovevano essere i suoi Boschi Sacri, e come potevano suscitare riverenza e ammirazione per la loro misteriosa e affascinante bellezza.​Le tracce degli antichi filari di querce insieme alla presenza di alcuni alberi da frutto e piante da coltivo inselvatichite mantengono memoria della disposizione, delle sinergie e, più in generale, del sapiente uso che i contadini mezzadri sapevano fare della terra a loro affidata, mentre la natura tornata incontaminata mostra la ricchezza di piante commestibili e terapeutiche selvatiche che sapeva offrire all’uomo.​

Ma, soprattutto, affascina del bosco la ricchezza della sua biodiversità: affrancato dal taglio dei suoi alberi, dalle “pulizie” del sottobosco, dalla caccia e dal prelievo della fauna selvatica, dalla raccolta spesso rovinosa di funghi e frutti di bosco, offre paesaggi visivi, sonori e di profumi che cambiano di stagione in stagione, di giorno in giorno e persino di ora in ora, via via che fioriscono le orchidee selvatiche, che si imbibiscono muschi e licheni, che arrivano o partono gli uccelli migratori, che appaiono nella loro breve vita le lucciole e splendide farfalle o fanno capolino di tanto in tanto, gli animali selvatici che lo popolano, mostrando se stessi o le loro tracce.

Il Bosco di Puck Chi lo custodisce Pierangela Fiammetta Piras

Fiammetta è un medico che da sempre si occupa di progetti per la promozione della salute, la prevenzione e la riabilitazione, in particolare delle fasce più deboli della popolazione.​Consapevole che le attività salutistiche e le terapie, laddove possibile, sono più piacevoli e benefiche quando attuate in natura piuttosto che in palestre od ospedali, una decina di anni fa ha acquistato il bosco per farne appunto una sorta di ambulatorio e palestra a cielo aperto e praticare qui terapie convenzionali o di supporto, ad esempio con cani da assistenza.

Ma, negli anni, ha avuto la conferma che il bosco è di per se terapeutico, così come la ricerca scientifica stava sempre meglio dimostrando, e via via ha messo a punto protocolli sempre più specifici per favorire i diversi benefici che ognuno può trarne, anche a seconda della propria patologia o dei propri disagi.​ Ben sapendo che solo un bosco realmente sano e rigoglioso può essere salutare per gli esseri umani, istruita dagli esperti, custodisce questo con la massima cura possibile. E, nel frattempo, non ha potuto evitare di conoscerlo, rispettarlo e amarlo a sua volta. (fonte ilboscodipuck.com)