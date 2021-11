Allerta in Valle per contagi Covid

Con 37 nuovi positivi e 12 guariti, nelle ultime 24 ore i casi sono aumentati di 25 unità, portando il totale dei positivi a 224: di questi, 215 sono in isolamento domiciliare, 8 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta (uno in più di ieri), una donna di 60 anni è in Terapia intensiva.

I tamponi refertati sono stati in totale 1.753. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano della Regione, che contiene i dati dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla protezione civile.

"Una quindicina di positivi sono nella scuola elementare di Châtillon, tra studenti e insegnanti, che passerà alla didattica a distanza" dice l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri.

Per la prima volta, la Regione ha diffuso anche un confronto con i dati di 365 giorni fa, in piena seconda ondata della pandemia.

Il bollettino del 17 novembre 2020 evidenziava 2.163 positivi, contro i 224 attuali, 152 ricoveri ordinari contro gli 8 di oggi (il 95% in meno), 17 persone in Terapia intensiva contro la sola ricoverata oggi (il 94% in meno di un anno fa. I vaccini, nel novembre 2020, non esistevano; oggi sono vaccinati 88.397 persone in Valle.