Arco d'Augusto illuminato di viola per la Giornata della prematurità

In occasione della Giornata mondiale della prematurità, oggi, mercoledì 17 novembre l’Arco d’Augusto di Aosta è illuminato di colore viola.

La giornata mondiale del prematuro è stata istituita nel 2008 e in seguito riconosciuta dal Parlamento Europeo mediante l'impegno della "European Foundation for the Care of Newborn Infants-EFCNI".

Lo scopo di questa particolare celebrazione è sensibilizzare le persone sul tema dei neonati prematuri e aumentare la consapevolezza sulle sfide che devono affrontare questi piccoli guerrieri.Ogni anno 15 milioni circa di neonati nel pianeta nascono pretermine (con 3 settimane di anticipo) in Italia sono circa 35.000 all'anno e anche in Valle d’Aosta si registrano percentuali importanti.

“Quello della prematurità è un fenomeno che passa in sordina – afferma l’Assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse – ma costituisce una percentuale importante a livello sanitario. Grazie ai progressi della medicina e alle cure sanitarie, sempre più spesso si riescono a superare tutte le difficoltà senza dimenticare l’importanza di sostenere i genitori del neonato attraverso un loro coinvolgimento precoce, riconoscendone la capacità curante”.