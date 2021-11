Nuova sede del CCS Cogne presso la Torre Piezometrica

“Faremo il massimo con quel che è rimasto a disposizione - afferma il Presidente CCS Giorgio Giovinazzo- i nuovi spazi locati dalla partecipata congiuntamente ad altre sedi satellite acquisite dal CCS Cogne sul territorio del comune di Aosta consentiranno la riorganizzazione del circolo guardando con fiducia alla ripartenza di almeno parte delle attività".

Giorgio Giovinazzo cogli l'occasione per ribadire e sottolineare il ruolo di centralità sociale che il CCS rappresenta per la comunità tutta. L’auspicio rimane quello di rientrare nella sede naturale di Corso Battaglione. Nel frattempo, è stata lasciata a disposizione una bacheca sotto i portici di Palazzo Cogne, uno spazio utilissimo come punto informativo per continuare a pubblicizzare le attività nella sede originaria nel centro di Aosta.

“In un momento di incertezza sia dal punto di vista economico che sociale - evidenzia il Presidente di VDA Structure Henri Calza- le sinergie con l’amministrazione regionale risultano fondamentali per continuare a valorizzare il patrimonio immobiliare. In questo caso è importante aver contribuito a trovare una nuova sede per l’associazione che può trovare all’interno dell’area Cogne la sua collocazione naturale”.

“In assenza di immobili disponibili di proprietà regionale - commenta l'assessore Carlo Marzi - abbiamo agevolato i contatti tra il CCS Cogne e VDA Structure dai quali, a seguito di approfondimenti, è emersa la disponibilità della Torre Piezometrica, un edificio che per il suo passato a servizio della Cogne mantiene un legame simbolico con la realtà industriale anche dal punto di vista storico e sociale”.

Espace Aosta,Torre Piezometrica

Ai piedi della torre piezometrica, edificio simbolico dell' archeologia industriale in Valle d' Aosta, sono disponibili diversi locali. L'edificio realizzato negli anni '30 del secolo scorso è stato oggetto di restauro conservativo completato nel 2005.