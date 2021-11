Nuovi positivi Covid e due ricoveri

Il bollettino del lunedì che riporta l'andamento della pandemia di Covid-19 in Valle d'Aosta dice che i tamponi refertati nelle ultime 24 ore sono stati appena 395, oltre cinque volte in meno rispetto alla media degli ultimi giorni. Tra questi, i nuovi positivi riscontrati sono stati tre, che fanno salire il totale dei casi attivi in Valle a 165.

Di questi, 156 sono in isolamento domiciliare, nove sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, due più della giornata precedente.