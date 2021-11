Pont-St-Martin: All'Associazione 'A tutto Gas' la bandiera verde di Legambiente

Impegnato da anni in attività contro il disagio sociale e nelle buone pratiche economiche e commerciali, il l gruppo di acquisto solidale 'A tutto gas' di Pont-Saint-Martin- Gas Psm ha ottenuto la bandiera verde della Carovana delle Alpi 2021 di Legambiente.

L'importante riconoscimento sarà consegnato alla rete di produttori locali che opera nella bassa Valle nel pomeriggio di domani sabato 13 novembre, alle ore 15,30, all'area picnic Cignas di Donnas, dal direttivo di Legambiente Valle d'Aosta.



Nato nella primavera del 2020, nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, il Gas Psm si è distinto "per la capacità di resilienza nel difficile periodo del lockdown totale- si legge nelle motivazioni del premio- costituendo un gruppo di acquisto solidale che valorizza le piccole produzioni locali di montagna, il consumo sostenibile e diventando uno dei punti di riferimento per azioni di solidarietà in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio" e oggi può contare su un bacino di 105 famiglie.

Sempre domani, dalle 11 alle 17, l'area picnic di Cignas ospiterà anche la festa dello scambio e del baratto d'autunno, organizzata da "A tutto gas". Sarà possibile scambiare vestiti invernali, giochi, elettrodomestici, piccoli oggetti e libri con altri oggetti usati. Seguiranno la castagnata ed una chiacchierata con i produttori del Gas.