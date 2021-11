Diciannove casi Covid e un nuovo decesso in Valle nelle ultime 24 ore

Dopo quasi tre mesi senza vittime, ieri si è verificato il decesso di un valdostano che era stato contagiato dal Covid-19. I morti con coronavirus salgono dunque a 475 dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore, sono stati registrati anche diciannove nuovi positivi e un decesso. I dati sono riportati nel bollettino diffuso dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl VdA.

Il numero degli attuali positivi continua dunque a salire; sono 115, di cui 108 in isolamento domiciliare e sette, due in più di ieri, ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, nessuno comunque in terapia intensiva. I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 125; non sono state rilevate violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.