Comunicato stampa- Chiusura e trasformazione in Punto Inps dell’Agenzia di Verres - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 29 settembre 2021. Con la Deliberazione richiamata in oggetto è stata disposta, a far data dal 15 novembre 2021, la chiusura dell’Agenzia di Verres e la conseguente trasformazione in Punto Inps.

La chiusura risponde a criteri di razionalizzazione ed esigenze di economicità dell’organizzazione territoriale dell’Istituto e, allo stesso tempo, tiene conto della necessità di dover garantire il presidio del territorio attraverso l’istituzione di 2 Punti Inps (Verres e Chatillon) che saranno operativi a partire dal nuovo anno.