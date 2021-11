Aosta: Prosegue raccolta domande per ottenere dei “buoni spesa”

Nelle “Pubblicazioni - Sezione generale” dell’Albo pretorio online del sito Internet istituzionale è stato pubblicato un avviso rivolto ai cittadini residenti nel comune di Aosta per accedere alla misura di solidarietà “Buoni spesa”, come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 144 dell’8 luglio scorso.



La misura - conseguente al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha provveduto a stanziare dei fondi in favore dei comuni per sostenere l’acquisto di generi di prima necessità per persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale - è rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno, e consiste nell’erogazione di buoni utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali situati all’interno del territorio comunale.



La situazione di difficoltà economica del nucleo dovrà essere documentata mediante attestazione ISEE non superiore a 8.500 euro o attestazione ISEE corrente non superiore a 17.000 euro.

L’importo da assegnare varierà in funzione della composizione del nucleo familiare da 100 euro per le famiglie composte da una sola persona a 500 euro per i nuclei composti da 5 o più persone. Il buono spesa sarà spendibile fino a fine anno per l’acquisto di generi di prima necessità quali prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci e parafarmaci. Sono esclusi bevande alcoliche, cosmetici, generi di maquillage, tabacchi e gratta e vinci e simili.

Il buono sarà erogato in unica soluzione attraverso una procedura di accredito automatica e diretta delle somme, e sarà spendibile utilizzando il codice fiscale e il PIN che sarà inviato al numero di cellulare indicato nella domanda, successivamente alla sua accettazione.Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso esclusivamente online entro il 30 novembre 2021.Nelle biblioteche comunali “Ida Désandré” di viale Europa, 5 e del quartiere Dora, strada Croix Noire, 30 sarà disponibile un servizio di supporto alla compilazione. Sarà anche possibile ricevere assistenza telefonando al numero 0165-1875000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore