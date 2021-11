Venti nuovi casi Covid in Valle, dodici sono anziani di una Rsa aostana

La notizia, diffusasi ieri, è stata confermata oggi da fonti sanitarie: Dodici anziani ospiti della Rsa 'Aosta Centro polivalente' in corso Saint-Martin de Corléans ad Aosta sono risultati positivi al Covid 19. Tutti risultano essere stati vaccinati con doppia dose.

Cinque di loro, non autosufficienti, si trovano attualmente ricoverati all'ospedale Parini, nel reparto di Malattie infettive in condizioni cliniche definite 'stabili; i restanti sette sono stati trasferiti nella microcomunità di Variney. Altri otto casi sono stati rilevati durante l'effettuazioni di tamponi in farmacie; con 20 nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore torna dunque bruscamente a salire il numero dei contagi in Valle d'Aosta. Gli attuali positivi sono 81, di cui 72 in isolamento domiciliare. In salita anche i ricoveri che passano da quattro a nove nell'arco di una sola giornata, tutti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta.

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 183, da cui sono emersi anche due guariti.