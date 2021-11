TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 9 novembre

- ore 11, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 10 novembre

- ore 8.30, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal Vicepresidente Claudio Restano, per sentire l'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse, in merito a diverse questioni: le iniziative per incrementare l'attrattività in ambito sanitario regionale; l'impegno per la riduzione delle liste d'attesa per le visite specialistiche e per la predisposizione di un piano per la riapertura degli ambulatori chiusi; la bozza del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025.

- ore 15, ad Aosta, nell'Aula consiliare, sessione riservata agli amministratori valdostani nell'ambito dell'undicesima edizione della Scuola per la democrazia, organizzata dal Consiglio Valle e dall'associazione italiadecide, in collaborazione con AnciGiovani: dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, Daniela Ciaffi, Vicepresidente Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, relazionerà su "Vivere i borghi: dalla emarginazione ad una nuova centralità del territorio".

Giovedì 11 novembre

- ore 8.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per nominare il relatore del disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 21 ottobre scorso, concernente gli interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune; in merito sarà sentito l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy. I Commissari tratteranno poi altri due punti, entrambi illustrati dall'Assessore alle finanze, Carlo Marzi: il primo è un disegno di legge, di cui sarà nominato il relatore, che contiene disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione; il secondo è l'atto amministrativo di approvazione del bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

- ore 17, ad Aosta, all'Area megalitica, presentazione del libro “Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. La valorizzazione museografica”. È presente il Presidente dell'Assemblea valdostana, Alberto Bertin.

Venerdì 12 novembre

- ad Aosta, nell'Aula consiliare, sessione riservata agli amministratori valdostani nell'ambito dell'undicesima edizione della Scuola per la democrazia: alle ore 15, Roberto Louvin, Professore associato di Diritto pubblico comparato all'Università di Trieste, approfondirà l'interrogativo "Transizione ecologica: opportunità o rischio per la sostenibilità sociale?"; alle ore 16.30, Luca Franzoso, Coordinatore del Dipartimento regionale ambiente, svilupperà la tematica " 360 gradi di sviluppo sostenibile e transizione ecologica: orizzonte “Agenda 2030”". Partecipa il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.