Cinque nuovi positivi e due guariti in Valle da ieri

Su 126 tamponi eseguiti, sono cinque i nuovi positivi al Covid-19 e due i guariti rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore.

Il numero degli attuali positivi sale pertanto a 82, di cui 78 in isolamento domiciliare. Sono scesi invece a quattro, uno in meno di martedì scorso, i ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta (nessuno è in Terapia intensiva).

I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta.

Le vittime sono 474 dall'inizio della pandemia; non sono state rilevate violazioni alle norme sul green pass.