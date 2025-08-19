Incendio di Saint-Denis, situazione sotto controllo: rimangono solo piccoli focolai

La lunga battaglia contro le fiamme a Saint-Denis entra finalmente nella fase conclusiva. Secondo quanto riferito dal DOS – Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco – la situazione è in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi: rimangono solo alcuni focolai sparsi, gestiti puntualmente con l’impiego dell’elicottero, mentre sul resto del fronte proseguono senza sosta le operazioni di bonifica.

Il contesto, sottolineano i tecnici, è oggi decisamente più tranquillo. Entro la fine della giornata l’elicottero effettuerà ancora alcuni lanci mirati, al termine dei quali l’intervento odierno potrà considerarsi sostanzialmente concluso, salvo eventuali nuove riprese di fuoco. Da segnalare che nelle ultime ore è stato necessario l’impiego di un solo mezzo aereo, contro i tre che avevano operato nei giorni più critici.

Per la notte è prevista una vigilanza attiva, vale a dire una presenza operativa sul territorio – non un semplice presidio statico – che garantirà la prosecuzione delle bonifiche e un intervento tempestivo nei punti più sensibili in caso di riaccensioni. Le operazioni di controllo sono supportate dal personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta.

Segnale concreto del ritorno alla normalità è la riapertura della strada regionale 12 di Saint-Denis, chiusa nei giorni scorsi a causa dell’incendio. Un passaggio importante, che conferma come l’emergenza, seppur non ancora definitivamente archiviata, sia ormai sotto controllo.