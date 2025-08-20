Incendio di Verrayes e Saint-Denis, tre giorni e tre notti per vincere la battaglia col fuoco

Per tre giorni e tre notti il fuoco ha tenuto col fiato sospeso la Valle centrale. Le lingue di fiamma che domenica 17 agosto si sono alzate a Polalonge di Saint-Denis, spinte dal vento e alimentate dalla siccità, hanno rapidamente guadagnato i pendii verso Verrayes, inghiottendo ettari di bosco in poche ore. Una corsa che pareva inarrestabile, illuminando la notte come un sinistro bagliore visibile a chilometri di distanza.

Eppure, contro quell’inferno arancione, la Valle d’Aosta ha risposto con una macchina operativa impressionante: uomini e donne che non si sono mai fermati, che hanno dormito poche ore a terra, che hanno sfidato il calore, il fumo, la fatica. In tutto, 269 operatori nelle diverse fasi, con punte di 110 presenti nello stesso giorno, lunedì 18 agosto: numeri che raccontano la grandezza dello sforzo, ma che non possono restituire da soli l’intensità delle mani bruciate, delle uniformi annerite, degli sguardi tesi e insieme determinati.

Sul fronte a terra, fianco a fianco, il Corpo forestale, il Nucleo antincendio boschivo del Dipartimento risorse naturali, i Vigili del fuoco professionisti e quelli volontari, giunti da 39 distaccamenti comunali sui 71 attivi in regione. Una marea silenziosa di caschi e giubbotti, che si muoveva tra fumo e cenere armata solo di pompe, pale e volontà.

E sopra le loro teste, nel cielo d’agosto, il rombo degli elicotteri: tre contemporaneamente domenica e lunedì, uno martedì e mercoledì. Secchi che salivano e scendevano in continuazione, scaricando in totale oltre 56 ore di volo d’acqua sul fronte del fuoco. Una danza incessante che ha fatto la differenza.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, la notizia tanto attesa è arrivata: le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse. Le fiamme sono state domate, la collina è salva. E con essa anche la fiducia in una comunità capace di stringersi e reagire.

La Presidenza della Regione ha ringraziato, a nome del Governo, il Capo della Protezione civile che ha coordinato le operazioni, tutti gli operatori, i sindaci e i cittadini di Saint-Denis e Verrayes. Ma il grazie più grande resta scritto nei boschi anneriti ma vivi, e negli occhi stanchi di chi ha scelto di esserci, fino all’ultima goccia d’acqua, fino all’ultima favilla spenta.

La battaglia col fuoco è stata vinta. E resterà nella memoria collettiva come una pagina di orgoglio valdostano.