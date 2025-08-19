Maltempo in Valpelline: strade chiuse e evacuazioni preventive

Disagi viari e misure di sicurezza in Valpelline a causa delle intense precipitazioni di questo pomeriggio.

La strada regionale 28 per Bionaz è interrotta al km 17+000, al confine con Oyace, a seguito di una colata detritica che ha interessato il torrente Varère. L’Assessorato alle Opere pubbliche e la Protezione civile hanno inviato tecnici e mezzi per verificare la situazione e programmare gli interventi di ripristino.

Problemi anche a Ollomont, dove una colata detritica ha coinvolto il torrente Berruard. La strada comunale per Glassier è stata chiusa e, a titolo precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione del villaggio di Barliard.

La viabilità locale è quindi fortemente compromessa. Si invitano i residenti e gli automobilisti a prestare attenzione, evitare le zone interessate e seguire le indicazioni delle autorità competenti.