All'Atelier de Saint-Ours i laboratori per bimbi

Quattro pomeriggi alla scoperta dell'artigianato valdostano dedicati ai più piccoli animeranno l'offerta didattica autunnale dell'atelier de Saint-Ours, nel chiostro della chiesa dei Santi Pietro e Orso ad Aosta. Si parte domani pomeriggio con il laboratorio "Ciondolo in pietra ollare: tra esperimenti scientifici e artigianato"; mercoledì 10 novembre sarà la volta di "Falegnameria in musica: laboratorio artigianale di strumenti musicali"; mercoledì 17 novembre appuntamento con "Tra storie, leggende e fantasia: il drago" ed infine mercoledì 24 novembre sarà riproposto il laboratorio sulla pietra ollare, protagonista del primo appuntamento.



Tutti i laboratori si terranno dalle 15 all 17: si rivolgono ai bambini dai 3 ai 12 anni, accompagnati dalle loro famiglie e hanno un costo di 8 euro a bambino (comprensivo di biglietto di ingresso al chiostro). La prenotazione è obbligatoria. L'atelier de Saint-Ours propone anche una serie di attività didattiche per le scuole ed è a disposizione delle istituzioni scolastiche per la creazione di percorsi ad hoc in collaborazione con gli insegnanti. (DIRE)