All'UniVdA seminario sui particolarismi geopolitici

"Identità, rivendicazioni, conflitti e processi di pace tra Impero britannico e Commonwealth delle Nazioni" è il tema del seminario internazionale, patrocinato dalla Fondazione Émile Chanoux, organizzato per venerdì 29 ottobre, dalle 10,30 alle 18,30 dal dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta.

Il seminario, aperto al pubblico, si svolgerà nella sede di Saint-Christophe dell'ateneo, in località Le-Grand-Chemin 181, e sarà trasmesso in streaming. Per la partecipazione in presenza è richiesta l'iscrizione tramite il form online presente nella sezione eventi del sito www.univda.it, entro martedì 26 ottobre.



Durante la giornata di studi sarà posta l'attenzione sui conflitti etnici ed etno-nazionalisti che hanno interessato alcuni territori all'interno dell'Impero britannico o successivamente del Commonwealth, con particolare riferimento al continente africano e le conseguenze che questi hanno avuto sulla politica estera del Regno Unito, sulla sua capacità di influenza a livello internazionale e sulla tutela degli interessi britannici dalla fine dell'impero fino al XXI secolo.

L'obiettivo è duplice: "Evidenziare la natura composita dei conflitti etnici- si legge in una nota - con un particolare focus sugli aspetti economici e geopolitici e riflettere sul ruolo del Commonwealth in quanto organizzazione internazionale. Le relazioni analizzeranno casi diversi di società profondamente divise che hanno alimentato conflitti e mobilitazioni particolariste che i britannici, anche attraverso il Commonwealth delle Nazioni, si sono trovati ad affrontare nel quadro della loro ampia influenza internazionale, a partire dalla fine dell'epoca imperiale fino ai giorni nostri"



Per informazioni si può contattare l'ufficio Comunicazione e Orientamento dell'UniVdA allo 0165.1875210 o scrivendo a comunicazione@univda.it.