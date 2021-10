Aosta: Al via iter per bando Sorveglianza e Prevenzione sanitaria

L'Amministrazione comunale di Aosta si prende per tempo sul tema di prevenzione sanitaria in epoca di pandemia. La Giunta ha infatti approvato la prima delibera organizzativa per all’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della Sorveglianza sanitaria e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione-RSPP dell’Ente municipale.

"Entrambi gli affidamenti andranno in scadenza alla fine del mese di giugno 2022 - si legge in una nota - e pertanto è necessario procedere alla predisposizione di una nuova gara d’appalto per il triennio dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2025".

Con il medesimo atto è stato dato mandato alla Centrale unica regionale di committenza-Cuc di espletare le procedure di gara, che si baserà sulla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri previsti sono la valutazione tecnica di massimo 70 punti e la valutazione economica con un valore di 30 punti.

Obbligatoria per gli enti pubblici, La Sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.