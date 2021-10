Alla Cittadella 'Bella è la vita', staffetta letteraria per la legalità

Mercoledì 27 ottobre la Cittadella dei Giovani di Aosta accoglierà 'Bella è la Vita', evento nazionale di lancio della 'Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità 2021-22', ideato dalla Bimed – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – e promosso dal Comune di Aosta.

Il progetto coinvolge ogni anno centinaia di Istituzioni scolastiche ed enti locali di tutta Italia, interessando la scuola nella sua interezza – dirigenti, docenti, studenti, famiglie, istituzioni, territorio e biblioteche – in quanto mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura e lettura delle scuole, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di raccontarsi e di conoscersi attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura.

La staffetta, infatti, consente a gruppi di allievi e docenti che non si conoscono e lontani tra loro, in Italia e nel resto del mondo, di mettersi in contatto condividendo la produzione di una storia. Negli anni sono sorte relazioni tra piccoli comuni e città più o meno grandi, realtà del Nord, del Centro e del Sud Italia e altre realtà europee e non, come la Scuola Italiana di Madrid, di Barcellona, di Buenos Aires, di Bogotá e di Tunisi.

L’evento di Aosta prenderà il via alle ore 10 con un incontro con gli studenti delle scuole cittadine e la visita all’installazione “Demo World Climate Tribù”, e a seguire si terrà una videoconferenza con alcune scuole delle 20 regioni italiane per un confronto sul tema “La Fiducia”. Alle ore 11 il teatro della Cittadella ospiterà la lezione-performance “Benvenuti sulla Luna” con il racconto della notte dell’allunaggio a 52 anni dalla missione “Apollo 11”.

Chiuderà la mattinata il Selfiestaffetta 'Tutt’Insieme'. In occasione dell’evento - cui prenderà parte il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - sarà presente il presidente della Bimed, Andrea Iovino. All’interno della Cittadella troverà posto anche uno stand della multinazionale Apple che, per l’occasione, offrirà un workshop formativo a 15 docenti delle Istituzioni scolastiche cittadine.