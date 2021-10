SEGNALATA LA PRESENZA DI ACQUA MALEODORANTE IN ALCUNE ZONE DI AOSTA E DEI COMUNI SERVITI DALL’ACQUEDOTTO DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

L’Amministrazione comunale e l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin informano che nei comuni di Gignod, Roisan, Saint-Christophe e Aosta (limitatamente alle frazioni di Arpuilles, Porossan e alcune zone di Aosta a Est del torrente Buthier) servite dall’acqua proveniente dall’acquedotto dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, alcuni cittadini hanno segnalato un odore sgradevole di gasolio, o similare, presente nell’acqua potabile proveniente dai rubinetti di casa.

Attualmente da parte dei gestori sono in corso accertamenti che sembrerebbero averne identificato la provenienza da una sorgente della comunità montana della quale, a titolo precauzionale in attesa dei risultati delle analisi in corso di svolgimento, è stato interrotto l’utilizzo.

A loro volta i gestori interessati stanno svolgendo opere di spurgo delle tubazioni coinvolte, e stanno ricorrendo all’impiego, ove possibile, di fonti alternative rispetto alla sorgente in questione.