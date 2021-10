Sequestrata auto di lusso diretta in Svizzera

Durante i controlli in uscita dalla Comunità è stato infatti fermato un cittadino monegasco che viaggiava su un veicolo diretto in Svizzera. Dal controllo dei documenti del guidatore e dall’ispezione della vettura è risultato che il veicolo risultava essere sul territorio italiano in “contrabbando doganale” in quanto lo stesso pur essendo residente nel territorio comunitario si trovava alla guida di un veicolo con targa svizzera senza alcuna evidente documentazione doganale che ne attestasse il regolare ingresso in Italia.



Al conducente è stato pertanto contestato il contrabbando amministrativo, con l’applicazione dei diritti di confine per 6.840 euro e una sanzione amministrativa da 13.680 a 68.400 euro oltre, ovviamente, al sequestro dell’auto.