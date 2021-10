Tragedia sul Cervino, dove oggi mercoledì 20 ottobre due giovani alpinisti svizzeri, di 25 e 24 anni, sono morti mentre erano impegnati nell'ascensione della parete nord, sul versante elvetico della montagna. L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno, l'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio.

I due erano legati e, per cause ancora da chiarire, sono precipitati da quota 4.140 metri, morendo sul colpo per i gravi traumi riportati. La polizia cantonale di Sion ha aperto un'inchiesta.