No Green pass nei luoghi di lavoro pubblici, i numeri della protesta in Valle

Sono stati 18 i dipendenti dell'amministrazione regionale che venerdì scorso 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, si sono presentati senza green pass. Cento, invece, coloro che hanno aderito allo sciopero indetto dalla Federazione dei sindacati intercategoriali.

Oltre a ferie e malattia, in totale venerdi erano presenti 1.710 dipendenti su 2.726 (il venerdì precedente erano stati 1.840). Cinquantasei le persone in malattia (erano 74 il venerdì precedente), 228 quelle in ferie (197 il venerdì precedente), 209 con altri istituti di assenza (270 il venerdì precedente), 13 in smart working (175 il venerdì precedente) e 15 in telelavoro (33 il venerdì precedente).

Per 377 persone deve essere ancora validato il giustificativo di presenza/assenza dovuto a smart working o altre situazioni specifiche.



Per quanto riguarda il mondo della scuola valdostana, su 2.174 docenti, in 154 venerdì hanno aderito allo sciopero. Si tratta di 41 insegnanti (su 301) della scuola dell'infanzia, 36 (su 658) della scuola primaria, 35 (su 523) della scuola secondaria di primo grado e 42 (su 633) della scuola secondaria di secondo grado. Nessuno dei 22 dirigenti scolastici ha aderito alla protesta no green pass.