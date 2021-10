Aosta: Potenziata rete di videosorveglianza nel quartiere Cogne

La Giunta comunale di Aosta ha approvato la proposta tecnico-economica presentata dalla società di innovazione tecnologica 'In.Va', contenente lo studio di fattibilità per l’evoluzione e l’efficientamento del sistema integrato comunale di videosorveglianza.

Lo studio comprende la realizzazione dell’impianto presso le scuole di place Soldats de la Neige nel quartiere Cogne.

Con il medesimo atto la Giunta ha anche stabilito di procedere alla realizzazione dello studio con un investimento di poco meno di 15 mila euro.

Il progetto - finanziato dal Fondo per la sicurezza e oggetto del Protocollo d’intesa 'Scuole sicure' sottoscritto a fine luglio tra il sindaco di Aosta, Gianni Nuti e il Presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz in qualità di prefetto - prevede l’attivazione di un impianto per il monitoraggio delle aree esterne alle scuole di place Soldats de la Neige, utilizzando quattro punti di ripresa posizionati sulla facciata dell’edificio scolastico situato a nord della piazza che rientrerà nel sistema federato di videosorveglianza comunale attualmente composto da 120 telecamere collegate in rete e distribuite sull’intero territorio urbano.