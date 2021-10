Monumenti valdostani 'colorati' di solidarietà

L’Esecutivo regionale, su proposta dell’assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, di concerto con l’assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ha deciso di approvare l’adesione della Regione alle varie iniziative di sensibilizzazione previste per il prossimo autunno, illuminando Porta Prætoria, Arco d’Augusto e castello di Aymavilles nei seguenti periodi e con i seguenti colori:

- di colore viola l’Arco d’Augusto dal 9 al 13 ottobre 2021, in occasione della settimana dedicata al tumore al seno metastatico, in collaborazione con l’Associazione Viola;

- di colore rosa e azzurro la Porta Prætoria nei giorni 13 - 14 e 15 ottobre 2021, in occasione del Babyloss Awareness Day, in collaborazione con l’ Associazione CiaoLapo;

- di colore arancione il Castello di Aymavilles dal 20 novembre al 10 dicembre 2021, in occasione del periodo dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l'Associazione Soroptimist International d’Italia;

- di colore viola il 16 ottobre e di colore verde il 29 ottobre 2021 il Castello di Aymavilles in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’ictus cerebrale, in collaborazione con l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale - A.L.I.C.E Valle d’Aosta e l’Associazione A.I.T.A. – Associazione Italiani Afasici.