Nuove offerte per la formazione dei valdostani in cerca di occupazione

nove percorsi formativi sono articolati in moduli di breve durata per giovani, come l’assistenza e la manutenzione dei dispositivi digitali o l’accesso alla certificazione Oracle in ambiente Java, in percorsi di qualifica di III livello per adulti per operatore dei servizi alberghieri di housekeeping o di IV livello per giovani per tecnico di cantiere edile, in percorsi professionalizzanti e di specializzazione per adulti come assistente di studio medico e assistente amministrativo-contabile.

L’offerta, come indicato dagli obiettivi previsti dal Piano politiche del lavoro, prevede anche corsi sull’alfabetizzazione digitale, la patente europea per il computer e un corso destinato alle sole donne per acquisire competenze trasversali ai settori turismo, commercio e amministrativo segretariale.

“Con questo nuovo bando si è voluta creare un’offerta formativa capace di rispondere al fabbisogno di competenze, conoscenze e abilità necessarie per la ricerca attiva del lavoro e per l’inserimento/reinserimento lavorativo dei cittadini valdostani nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro della regione. Una particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle competenze digitali e ai target più penalizzati in questi ultimi due anni” – dichiara l’Assessore Luigi Bertschy. (nella foto)