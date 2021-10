Obbligo green pass per accedere in visita a ospedali Parini, Beauregard e poliambulatori

L'accesso degli accompagnatori e dei visitatori dei pazienti agli ospedali Parini e Beauregard di Aosta da oggi, martedì 5 ottobre, è soggetto al controllo del green pass. Da domani, mercoledì 6 settembre, la misura sarà estesa anche alla sede della struttura di Psichiatria (ex maternità) del capoluogo. Inoltre, le stesse modalità di accesso saranno applicate, già a partire dai prossimi giorni, nelle sedi dei poliambulatori presenti sul territorio.

Pur con scarsa tempestività lo ha comunicato oggi l'Usl della Valle d'Aosta in una nota, precisando che all'ingresso delle strutture ospedaliere accompagnatori e visitatori dei pazienti saranno sottoposti al controllo delle certificazioni verdi dal personale delle portinerie.

Il controllo, sottolinea l'Usl, "verrà effettuato secondo le indicazioni del ministero competente e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy)". Opportuna informativa è stata esposta nelle sedi interessate dalla procedura.

L'Azienda fa inoltre sapere che tre medici sono stati sospesi per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Si tratta di persone che si erano prenotate per una seduta vaccinale senza poi presentarsi (non erano indicate nel primo elenco diffuso dall'Usl e metà settembre, in cui fra 52 dipendenti individuati era presente un solo medico che si era "messo in regola" nel giro di pochi giorni).

In origine, i dirigenti medici individuati per questa seconda tranche di sospensioni erano cinque. In due hanno regolarizzato la propria posizione, uno vaccinandosi l'altro fornendo documentazione idonea. Dall'Usl spiegano di non aver ancora trovato dei sostituti per queste figure tre figure.