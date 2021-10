TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 2 ottobre

a partire dalle ore 9, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, gare di qualificazione del nono "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

Domenica 3 ottobre

a partire dalle ore 9, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, fasi finali del nono "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

Alle ore 15 in località Perolle a Châtillon si terrà la cerimonia di premiazione. Interviene il Presidente dell'Assemblea regionale, Alberto Bertin.

ore 9, a Valpelline, area Attilio Rolando, Assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Partecipa il Consigliere segretario Corrado Jordan.

Martedì 5 ottobre

ore 8.30, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per trattare due disegni di legge: il primo sulla realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (relatore il Consigliere Chatrian), il secondo sul programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura (relatore il Consigliere Renzo Testolin). A seguire, i Commissari effettueranno un sopralluogo al Centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne.

ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

14.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per la trattazione del disegno di legge in materia di operazioni societarie della CVA Spa (relatore il Consigliere Grosjacques).

Mercoledì 6 ottobre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 7 ottobre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 8 ottobre

ore 17.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, primo appuntamento del ciclo di seminari pubblici "La prevenzione dalle infiltrazioni mafiose", organizzati dal Consiglio Valle, dalla Presidenza della Regione e da Avviso Pubblico. La tematica affrontata sarà quella delle mafie al nord e dei rischi per l'economia e il tessuto sociale. Portano i saluti istituzionali i Presidenti della Regione, Erik Lavevaz, del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e di Avviso Pubblico, Roberto Montà. Sono presenti il Vicepresidente dell'Assemblea regionale, Paolo Sammaritani, e il Consigliere segretario Corrado Jordan.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.