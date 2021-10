Addio a Enrico Mosconi, storico direttore della corale 'Les Hirondelles'

Lutto nel mondo valdostano delle corali e della musica. E' morto oggi all'età di 83 anni Enrico Mosconi, lo storico direttore della corale aostana 'Les Hirondelles'. Era malato da tempo ma non aveva mai cessato di occuparsi della sua più grande passione: la promozione del canto corale in Valle, in Italia e nel mondo.

Era il 1974 quando Mosconi e alcuni giovani delle frazioni aostane Arpuilles ed Excenex decisero di formare un gruppo stabile per cantare, insieme, canti tradizionali e popolari. Con lui instancabile ed entusiasta direttore e con il passare degli anni, arrivò il successo: il gruppo cominciò a farsi conoscere all'estero (Francia, Svizzera, Belgio e Germania) e nel resto d'Italia e ottiene numerosi riconoscimenti alla rassegna regionale di canto corale. Da anni la corale 'Les Hirondelles' è affiancata da un piccolo complesso formato da una fisarmonica, un sax, un clarinetto e dai 'fléyés', strumenti a percussione ricavati da un antico attrezzo agricolo di cui si servivano i contadini all'inizio dello scorso secolo per battere il grano. I costumi indossati, infine, rispecchiano il modo di vestire dei "campagnards" nei giorni di festa.