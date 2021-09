Anziana cade e muore lungo sentiero nella Valtournenche

Si è concluso nel primo pomeriggio l'intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav per il recupero del corpo senza vita di Letizia Nerina Veronesi, 81 anni, di Aosta, morta per i traumi riportati in una caduta lungo il sentiero tra la località Perrère e Cignana, nella Valtournenche.

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 12. La donna è caduta mentre percorreva il sentiero, scivolando per circa 150 metri lungo un tratto impervio.

Il medico dell’equipaggio di elisoccorso ha constatato il decesso; il corpo è stato portato a Valtournenche, a disposizione del Sagf per le procedure di identificazione e di polizia giudiziaria. È stato attivato anche il Nucleo psicologico dell’emergenza per il supporto ai familiari, presenti al momento dell’incidente.