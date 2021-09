Aosta: Più illuminazione e protezioni contro vandali e malviventi

Intervento 'multiplo' per mettere in sicurezza l'area del parcheggio auto e autostazione pullman di via Carrel

Vandali, malviventi, spacciatori: la notte aostana è sempre più ' mini bronx' e l'Amministrazione contrattacca.

L'Azienda Aps è al lavoro in questi giorni, anche su indicazioni precise del sindaco, Gianni Nuti, per illuminare maggiormente il perimetro del parcheggio Carrel, chiudere la parte retrostante tramite la posa di due cancelli in ferro ed una rete metallica e posizionare sei nuovi punti luce anche sulla parte più esterna, in corrispondenza delle mura romane, area teatro di recenti episodi di vandalismo e microcriminalità.

Inoltre, è stato attivato un servizio di vigilanza notturno con passaggio quotidiano sul posto."Il tutto a favore dei cittadini - commenta l'ex assessore comunale ora rientrato in Aps Luca Girasole - e con il chiaro intento di disincentivare attività illecite nella zona, spesso favorite dall'oscurità".