Gressan: Omaggio a Lorenzo Arruga testimone dell'arte msuicale

L’evento si terrà presso il Castello “Tour de Villa” e in caso di maltempo, presso il salone polifunzionale della BCC di Gressan. Scrive a ricordo del Maestro Arruga un suo allievo e Direttore d’Orchestra, il Maestro Graziano Schiavone: “La sua vita, la sua arte e il suo carisma donato a tutti coloro che lo circondavano e l’amore per Mozart autore che lui prediligeva al quale ha dedicato gran parte della sua vita. Ho conosciuto il Maestro Lorenzo Arruga grazie a mia moglie e ricordo bene quel giorno. Cominciò in modo scherzoso, come accadeva spesso con lui: Benedetta, che doveva presentargli un capitolo della tesi di laurea, entrò e con sorriso d’indulgenza chiese “Posso presentarle anche il mio fidanzato?” Così, sotto un occhio divertito e indagatore, feci la mia entrata nel mitico studio.

E’ stato il momento più significativo della mia vita, un uomo che andava oltre ogni confine, riusciva a carpire ciò che risiedeva in ogni artista e aveva la capacità di tirarlo fuori. Da quel momento è stato, un padre, un maestro, un punto di riferimento molto importante nella mia vita.

E’ solo grazie a Lui se oggi sono riuscito a comprendere qual era la mia vera indole di artista! Con Lui ho scoperto di avere tanti talenti, ci divertivamo perché qualsiasi cosa mi chiedesse io la eseguivo senza indugio: dall’essere un cantante, un attore, un pianista, imparare l’arte dell’improvvisazione ma quell’improvvisazione matura in cui essa ti attraversa e diventa tutt’uno con te!

Se oggi mi riconosco come Direttore d’orchestra è solo grazie al suo saper guardare oltre i confini, iniziando a costruire una carriera seguendo ogni suo consiglio, il primo fu quello di studiare con un grande Maestro Donato Renzetti il quale mi ha insegnato le fondamenta e l’esperienza per essere un ottimo direttore raggiungendo da subito risultati importanti: sono stato uno dei migliori allievi nell’opera–studio “Così Fan Tutte di Mozart tenuta sempre dal M° Renzetti debuttando al Teatro Palladium di Roma, successivamente sono stato selezionato per un incisione promo dall’orchestra MAV di Budapest e nell’estate del 2018 sono stato nominato assistente direttore per il debutto dello Stabat Mater di Rossini al Festival più importante del medio Oriente “Il Baalbeck International Festival” collaborando con nomi di prestigio come Daniela Barcellona, Paolo Fanale, Joyce El-Khoury, Krzysztof Baczyk con la Radio Chamber Orchestra della Romania. Dal 2019 al 2020 sono stato Direttore Musicale dell’Orchestra Giovanile fondata dalla Scuola Internazionale di Milano e nel 2021 sono stato nominato Direttore Musicale dell’Associazione Mozart Italia sede di Bologna. Vorrei scrivere molto di più ma non basterebbero intere pagine per poter raccontare tutto ciò che è stato. Il minimo che potessi fare era quello di dedicargli un Memorial con l’autore che più amava, per questo ho scelto il “Requiem di Mozart” una partitura al cui interno si racchiude un mondo che tutti dovremmo comprendere! Tutto questo è stato possibile realizzarlo solo grazie alla complicità di persone meravigliose, la prima è Franca Cella una donna che ha accompagnato il Maestro in tutto e per tutto, una donna straordinaria che con il suo amore immenso continua a portare avanti una vita piena di vissuto condivisa con il Maestro e la sorella Cristina Arruga che grazie alla sua intraprendenza non smette mai di organizzare eventi che il Maestro ha sempre prediletto nel suo meraviglioso Castello Tour de la Ville.

Voglio ringraziare anche tutti gli artisti che con grande professionalità e ammirazione per il Maestro Arruga accettano fin da subito di partecipare a questo meraviglioso evento, i cui nomi sono: Dante Roberto Muro (Basso) un professionista di grandi qualità che ha debuttato ruoli di rilievo con nomi di fama mondiale nonché anche direttore artistico e presidente dell'etichetta discografica Wall Records, dell'Associazione Culturale Musicale Clan dei Destini, per il Musical e dell'Associazione Mozart Italia sede di Bologna, Grazia Berardi (Soprano), Elena Farnova (Mezzosoprano), Filippo Pina Castiglione (Tenore), Matteo Andri (pianista) e infine il Coro Filarmonico Italiano, artisti che non hanno bisogno di presentazioni, una preparazione musicale e vocale degna di una carriera sul panorama mondiale.

Ringrazio il Sindaco Michel Martinet e tutta l’amministrazione comunale per una eccellente collaborazione realizzando un evento unico in memoria del nostro amato Maestro Lorenzo Arruga.