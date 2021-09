Al Museo Archeologico due incontri sulla fotografia contemporanea

Nell’ambito dell’esposizione 'The Families of Man', in corso al Museo Archeologico di Aosta, saranno proposti al pubblico, in una sala del centro espositivo, due eventi sul tema della fotografia contemporanea.

Martedì 28 settembre, alle ore 17,30, i fotografi Luca Campigotto e Francesco Jodice dialogheranno con Elio Grazioli. Introduce l’incontro, dal titolo Una, nessuna, centomila Famiglie, Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione identità culturale.

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 17,30 , il fotografo Toni Thorimbert dialogherà con Walter Guadagnini. Introduce anche questo secondo evento, dal titolo L’esprit du temps nell'obiettivo della fotografia di moda, Daria Jorioz.

The Families of Man si compone di un ricco precorso di oltre 70 immagini realizzate dai maggiori autori italiani contemporanei, da Guido Guidi a Letizia Battaglia. L’evento espositivo, aperto al pubblico fino al 10 ottobre prossimo, offre una riflessione di ampio respiro sui grandi temi dell’uomo e della società degli ultimi decenni e ha come archetipo la celebre mostra del 1955 del MoMA di New York, ideata da Edward Steichen, a cui il titolo del progetto di Aosta rimanda.

La prenotazione per assistere agli incontri è obbligatoria, fino ad esaurimento posti, telefonando allo 0165-31572. Si precisa che gli eventi sono a ingresso gratuito e che il pubblico dovrà essere dotato di Green pass.

Ecco i fotografi in mostra ad Aosta: Marina Ballo Charmet, Gian Paolo Barbieri, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Sara Benaglia, Jacopo Benassi, Gianni Berengo Gardin, Silvia Bigi, Tommaso Bonaventura, Michele Borzoni, Francesco Bosso, Luca Campigotto, Alfa Castaldi, Vincenzo Castella, Francesca Catastini, Giacomo Costa, Nicolò De Giorgis, Paola De Pietri, Paola Di Bello, Giorgio Di Noto, Mario Dondero, Luigi Erba, Irene Fenara, Gianni Fiorito, Pierluigi Fresia, Gabriele Galimberti & Paolo Woods, Andrea Galvani, Giovanni Gastel, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Francesco Jodice, Armin Linke, Nicola Lo Calzo, Alex Majoli, Tancredi Mangano, Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, Walter Niedermayer, Adrian Paci, Mattia Paladini, Paolo Pellegrin, Antonio Rovaldi, Paolo Roversi, Simone Schiesari, Ferdinando Scianna, Alberto Sinigaglia, Lamberto Teotino, The Cool Couple, Toni Thorimbert, Oliviero Toscani, Franco Vaccari, Carlo Valsecchi, Paolo Ventura, Massimo Vitali, Lorenzo Vitturi, Alba Zari, Michele Zaza.