Un decesso e sei nuovi casi Covid in 24 ore

Dopo oltre due mesi senza vittime oggi in Valle d'Aosta si registra un nuovo decesso per Covid e sono stati rilevati sei nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, a fronte di 202 persone sottoposte a tampone. La vittima è la 93enne lombarda che era in vacanza a Courmayeur. Sono otto, invece, i guariti.



Nel bollettino di aggiornamento diramato dalla Regione sulla base dei dati Usl si legge che gli attuali positivi sono 61, di cui 59 in isolamento domiciliare e due ricoverati all'ospedale Parini, nel reparto Malattie infettive.