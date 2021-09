Tre nuovi casi Covid e tre guariti in Valle da ieri

In attesa di dati aggiornati che potrebbero mutare il quadro generale (per un possibile focolaio a Pont-Saint-Martin non ancora confermato da fonti ufficiali), resta stabile il trend dei contagi da coronavirus in Valle d'Aosta, dove su 269 tamponi testati nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre nuovi casi di positività al Covid e tre nuovi guariti.

Lo si legge nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati Usl, secondo il quale gli attuali positivi rimangono stabili a 61, di cui 59 sono in isolamento domiciliare e due ricoverati nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta.

Le vittime sono 473 dall'inizio della pandemia, non si registrano violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.