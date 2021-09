Adunata del Finanzieri in servizio tra il 1965 e 1966

A distanza di ben 25 anni dal precedente raduno, gli ex fi­nanzieri in servizio in detta Caserma negli anni 1965/66, durante il periodo cioè dell’apertura al pubblico del Traforo del Monte Bianco, si ritroveranno a Courmayeur.

L’evento è stato reso possibile grazie all’iniziativa del già Luogotenente Addis Co­stantino, allora in servizio quale finanziere proprio nella Caserma di Entrèves (com­petente per il Traforo), ed alla preziosa collaborazione della S.na Carla Arrj di Courmayeur.

Al ritrovo, previsto per le ore 10/12 del giorno 17 e che già si preannuncia ricco di momenti di allegria e nel contempo di commozione, parteciperanno circa una quindicina di ex finanzieri, provenienti da varie parti della penisola, e finanche dalla lontana Puglia.

Resta solo il rammarico per l’assenza di alcuni, dovuta a precarie condizioni di salute, e di altri che purtroppo non sono più tra noi, ma che gli intervenuti ricorderanno sicuramente con nostalgia e rimpianto.