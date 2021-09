TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 12 settembre

ore 17,30, ad Aosta, chiesa di Santa Croce, Raffaele Bertolini, Gianni Fassetta e Paolo Bougeat si esibiscono per il 52° Festival internazionale di concerti per organo, organizzato dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio Valle e le Amministrazioni comunali coinvolte.

Martedì 14 settembre

ore 10, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esaminare in sede consultiva tre atti amministrativi della Giunta regionale in merito alla gestione delle società partecipate dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 20/2016. Il primo riguarda il Programma operativo strategico triennale (POST) 2021/2023 e il Piano esecutivo annuale (PEA) 2021 di INVA spa, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo della Regione sulle proprie Società in house. Il secondo atto prende in considerazione gli indirizzi strategici di progetto Formazione scrl; il terzo il Piano operativo strategico triennale (POST) e il Piano esecutivo annuale (PEA) di Société Infrastructures Valdotaines–SIV srl.

ore 14,30, Conferenza dei Capigruppo.

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 15 settembre

ore 9, adunanza straordinaria del Consiglio regionale.

Giovedì 16 settembre

ore 9, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per esaminare, in sede referente, la proposta di atto amministrativo relativo all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria in liquidazione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi della legge regionale n. 88/1993. I Commissari nomineranno quindi il relatore del disegno di legge recante disposizioni in materia di operazioni societarie della Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux (CVA spa); il provvedimento sarà illustrato dall'Assessore regionale alle partecipate, Luciano Caveri.

Venerdì 17 settembre

dalle ore 9,30, ad Aosta, Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, convegno sul tema "Flessibilità fiscale e zone franche: profili giuridici e finanziari", organizzato dal Consiglio Valle e dal gruppo di ricerca ASA Autonomie Speciali Alpine. Introduce i lavori il Presidente dell'Assemblea regionale, Alberto Bertin. Saranno presenti i Vicepresidenti del Consiglio Valle, Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani, e il Consigliere segretario Corrado Jordan.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.