Un nuovo positivo al Covid e quattro guariti nelle ultime 24 ore

Nuovo calo del trend di contagi Covid nella nostra regione, dove nelle ultime 24 ore è stato rilevato un solo caso positivo, mentre i tamponi processati sono stati 256. Sono quattro i nuovi guariti.

E' quanto si legge nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati Usl. Gli attuali positivi scendono dunque a 79, di cui 77 in isolamento domiciliare. Stabili a due i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta, nessuno in terapia intensiva. Non si registrano sanzioni per violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.