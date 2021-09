Gli agricoltori oggi in udienza da Papa Francesco

Si conclude oggi a Roma, con la benedizione di Papa Francesco, il tour in camper in 8 tappe della l’Alleanza italiana per l’ICE “Salviamo Api e Agricoltori” condotto da Annemarie Gluderer, rappresentante dell’alleanza italiana e agricoltrice biologica della Val Venosta, partito con l’obiettivo di rilanciare la raccolta firme e di raccoglierne 1 milione in tutta Europa per rendere la nostra agricoltura più sostenibile.

Qui la raccolta firme ICE attiva fino al 30 settembre

Papa Francesco ha concesso un’udienza ai rappresentanti dell’alleanza italiana dell’ICE per promuovere la causa di una agricoltura pulita, equa e giusta. All’udienza, insieme ad Annemarie Gluderer, parteciperà anche il vicepresidente del WWF Italia, Dante Caserta. Come ha ribadito lo stesso Papa nella sua enciclica “Laudato Si”-infatti- "tutte le creature sono interconnesse tra loro, e quindi ad ognuna deve essere riconosciuto il proprio valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri". I sostenitori dell'ICE “Salviamo Api e Agricoltori” sono sicuri che questa benedizione papale rafforzerà la petizione per la tutela delle api e degli altri insetti impollinatori, simbolo di una vera agricoltura sostenibile, e darà la necessaria spinta finale alla raccolta delle firme da portare alla Commissione Europea.

Annemarie Gluderer, rappresentante dell’alleanza italiana e agricoltrice biologica della Val Venosta che ha condotto il tour, conosce molto bene i problemi della pericolosa convivenza con i pesticidi, per la sua personale dolorosa esperienza. Come madre e nonna è consapevole che la sua generazione e quelle che l'hanno preceduta hanno causato enormi danni all’ambiente i cui costi saranno pagati dalle future generazioni. Per Annemarie Gluderer è una priorità assoluta la promozione di una autentica transizione ecologica della nostra agricoltura per rimediare il prima possibile ai danni che i pesticidi causano alla natura e alla nostra salute, affinché i suoi nipoti e pronipoti possano ancora vivere bene sul nostro pianeta.

L’obiettivo della raccolta delle firme è chiedere all’Unione Europea norme più severe per l’uso dei pesticidi e l’eliminazione di tutte le sostanze chimiche mortali per le api e gli altri insetti impollinatori, come i neonicotinoidi, il glifosato, altri diserbanti e gli insetticidi.

Questa Iniziativa dei Cittadini Europei vuole rafforzare gli obiettivi delle Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” di riduzione dell’uso dei pesticidi e l’eliminazione delle sostanze più pericolose entro il 2030. La Commissione UE ha concesso una proroga al termine della raccolta delle firme, spostato al mese di settembre, ma serve una grande mobilitazione per raggiungere il traguardo di 1 milione di firme certificate con i dati di un documento di riconoscimento personale ufficiale (carta d’identità o Passaporto).

Gli obiettivi principali dell’ICE sono eliminare gradualmente i pesticidi sintetici (riduzione dell'80% entro il 2030 e Unione Europea libera di pesticidi entro il 2035); promuovere misure per tutelare ed aumentare la biodiversità; sostegno agli agricoltori per la graduale transizione ecologica dell’agricoltura e la promozione della ricerca scientifica in questo campo.

Le due Strategie europee, presentate dalla Commissione UE in occasione dell’edizione 2020 della Giornata Mondiale delle Api, sono oggi sotto attacco da parte delle potenti lobby delle industrie dell’agrochimica che vorrebbero continuare a vendere indisturbate i loro veleni.

A livello europeo è stata avviata la revisione della Direttiva UE sui pesticidi, la 2009/128/CE, che ha imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare Piani d'Azione Nazionali (PAN) per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi generali, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e dell'impatto dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. In Italia il PAN è ormai scaduto dal febbraio 2019 e si sono perse le tracce del nuovo testo nei meandri dei tre Ministeri competenti (MIPAAF, MITE e Salute). Nei prossimi mesi il nostro Paese dovrà inoltre predisporre il Piano Strategico Nazionale per la PAC post 2022 che dovrebbe garantire le risorse finanziarie per ridurre l’utilizzo dei pesticidi, realizzare interventi nelle aziende agricole per la conservazione degli impollinatori e sostenere la crescita delle superficie agricole certificate in agricoltura biologica.

Per tutto questo vincere la sfida dell’ICE è importante, alla vigilia di decisioni che nei prossimi mesi dovranno essere prese a livello europeo e nazionale su normative, piani e programmi collegati all’utilizzo dei pesticidi.

Con l’ICE “Salviamo Api e Agricoltori” tutti i cittadini possono far sentire forte la loro voce per chiedere politiche serie e concrete per la conservazione delle api e degli altri impollinatori.

“Salviamo Api e Agricoltori”

L’alleanza italiana per l’ICE “Salviamo Api e Agricoltori” è una coalizione di Associazioni e comitati di cittadini nata nel 2019 per promuovere la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 paesi UE per chiedere a livello europeo una normativa più severa ed efficace per la riduzione dell’uso dei pesticidi. Costituita da oltre 30 sigle della società civile è coordinata dal WWF Italia e comprende le maggiori associazioni del mondo ambientalista e del biologico italiane (Annemarie Gluderer, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Associazione Gruppo Promotore Terre della Biosfera, Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica, Assobio, BeeLife European Beekeeping Coordination, Comitato Promotore United Peacers Foundation - The World Community for a New Humanism, CONAPI Soc. Coop. Agricola, Difesa Consumatori e Contribuenti, Égalité Onlus, Federazione Nazionale ProNatura, Federbio, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio Giacche Verdi Bronte, Gruppo Mamme Revine Lago, ISDE Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, Istituto Ramazzini Bologna, Italia Altrove, LAC Lega Abolizione Caccia Protezione Animali e Ambiente, Legambiente, LIPU, Marcia Stop Pesticidi, NaturaSì, Navdanya International, No Pesticidi Azzano Decimo, Pesticide Action Network (PAN) Italia, Più Eco - Ecologisti Confederati, Rete Api Urbane, Unaapi - Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, Unipax - Unione Mondiale per la Pace e i Diritti Fondamentali dell’uomo e dei popoli, Slow Food Italia, WWF Italia).