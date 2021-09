Sulla 'banda degli alberghi' indagini a tutto campo ma ancora a vuoto

Non solo l'hotel Bouton d'Or, tra gli obiettivi della 'banda degli alberghi' la notte tra venerdi e sabato scorso a Courmayeur. I quattro ignoti scassinatori vestiti di nero e in passamontagna hanno tentato di rubare in altre cinque strutture ricettive ai piedi del Monte Bianco e sono riusciti a mettere a segno un colpo al bed&breakfast 'L'Abris des Amis', dov'è stata rubata la cassetta di sicurezza della struttura ('specialità' della banda) contenente una somma ancora da quantificare.

I carabinieri di almeno cinque località turistiche valdostane (scassi e tentati furti in un mese anche a Cervinia, La Thuile, Torgnon, Antey) ma al momento le indagini sono concentate sui raffronti delle immagini delle videocamere di sorveglianza nei pressi degli alberghi presi di mira e lungo le strade delle vallate.

La notte tra martedì e mercoledì scorsi, invece, è stato il bar Cristallo in via Festaz ad Aosta a subire un furto con 'spaccata'. Il bottino è di 300 euro e di un lettore cd; i ladri hanno usato un tombino stradale per sfondare la vetrina, poi hanno rotto la cassa e prelevato soldi anche dal portafoglio di uno dei proprietari. Danni più ingenti del bottino.