Aosta: Torna domenica in piazza Chanoux 'Le Grenier en Place'

L’Amministrazione comunale, in occasione della festività dedicata a San Grato, Patrono di Aosta, organizza la mostra-mercato “Le Grenier en Place”, quest’anno prevista per domenica 5 settembre. L’iniziativa, in calendario dalle 9 alle 20, si terrà lungo i portici del Municipio in piazza Chanoux.

La mostra, giunta alla 21esima edizione, vedrà la partecipazione di numerosi espositori che proporranno articoli scelti nelle seguenti specializzazioni merceologiche: oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia materiale (es. legno, ferro, cuoio) purché non di serie.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, saranno attuate una serie di misure per prevenire quanto più possibile i rischi derivanti dalla pandemia da coronavirus ancora in atto. Inoltre, in ossequio alle disposizioni sanitarie pro-tempore vigenti non si procederà a operazioni di spunta.