Green pass obbligatorio sui treni, alla stazione di Aosta per ora nessuna criticità

Green pass obbligatorio in Italia da oggi, 1 settembre, per viaggiare su molti treni (come gli Intercity e Alta Velocità), traghetti e aerei. Non serve, invece, su metropolitana e autobus urbani.

"Non abbiamo registrato particolari criticità sui nostri mezzi - commentano ad Aostacronaca alcuni capotreno alla stazione di Aosta - lungo la tratta dalla Valle sino a Torino tutti i viaggiatori sono risultati in regola con il green pass".

Non è andata così in altre città italiane, dove è andata in scena la protesta e dove le Forze dell'ordine hanno presidiato le stazioni per impedire possibili tafferugli.

Le nuove regole prevedono che anche per il personale della scuola e per l'accesso nelle università da oggi sia necessario il certificato verde, disponibile per chi ha ricevuto il vaccino, è guarito o risulta negativo a tampone.