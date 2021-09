Morte Pepellin e Dal Dosso, lutto cittadino a Jovençan e a Gressan

I sindaci di Jovençan, Riccardo Desaymonet, e di Gressan, Michel Martinet, hanno proclamato con un decreto il lutto cittadino nei due paesi, nel giorno del funerale di Sandro Pepellin, impresario edile ed ex sindaco di Jovençan, e di Velio Dal Dosso, operaio di Gressan, morti il 24 agosto in un incidente in cantiere a Barral di Gressan.



Per "manifestare in modo tangibile e solenne il dolore e il cordoglio" dei due comuni "per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza", le delegazioni delle due amministrazioni parteciperanno alle esequie con i gonfaloni e le bandiere sulle sedi pubbliche dei due paesi saranno esposte a mezz'asta per tutta la giornata. Il funerale si terrà domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Orso, a Jovençan.